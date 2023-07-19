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В Краснодарском крае из-за укусов клещей с начала года 76 человек заразились боррелиозом

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-iz-za-ukusov-kleshhej-s-nachala-goda-76-chelovek-zarazilis-borreliozom
В Краснодарском крае из-за укусов клещей с начала года 76 человек заразились боррелиозом
Фото JerzyGorecki, pixabay.com

Всего с начала года клещи на Кубани укусили почти 3 тыс. человек, в том числе 1,1 тыс. детей.

На Черноморском побережье к медикам с укусами клещей обратились 720 человек, на Азовском — 57. Всего специалисты исследовали почти 9,5 тыс. клещей, снятых с людей и объектов внешней среды. У каждого пятого из них нашли боррелиоз.

С начала года иксодовым клещевым боррелиозом в регионе заболели 76 человек, в том числе семеро детей. При этом заболевании в месте укуса появляется сильное покраснение, которое постепенно увеличивается в размере.

Пациент чувствует недомогание и головную боль. У него поднимается температура. Если лечение не начато вовремя, через две недели могут появиться сердечно-сосудистые и неврологические осложнения. Через 1,5 месяца могут появиться кожные, суставные и воспалительные процессы.

Если начать лечение боррелиоза вовремя, болезнь проходит незаметно, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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