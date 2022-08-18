В Краснодарском крае инвалиды получат дополнительные гарантии при трудоустройстве

Фото пресс-службы ЗСК

Внесение изменений в закон о квотировании рабочих мест кубанские парламентарии приняли в первом чтении. Инициативу главы региона Вениамина Кондратьева рассмотрели в ходе внеочередной сессии ЗСК 18 августа.

Изменения в региональном законе связаны с приведением его в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. Корректировки закрепят случаи выполнения установленной квоты для приема на работу инвалидов.

«Законопроект, который мы сегодня рассмотрели, призван урегулировать порядок выполнения работодателем квоты для их приема на работу. Документ даст также человеку дополнительные гарантии того, что с ним в установленном порядке оформят трудовые отношения», — цитирует председателя Юрия Бурлачко пресс-служба Законодательного Собрания Краснодарского края.

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