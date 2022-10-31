В Краснодарском крае Географический диктант написали 27,5 тыс. человек

Фото пресс-службы Краснодарского регионального отделения РГО

Всего в крае организовали 766 площадок, 96 из них — в Краснодаре. Участниками восьмого Географического диктанта стали 27 тыс. 450 человек.

В Краснодаре одна из крупнейших площадок работала в высшем военном училище имени С. М. Штеменко. Там знания проверили преподаватели училища, магистранты, курсанты и юнармейцы.

Председатель апшеронского отделения РГО Марина Леонидова сообщила, что самой взрослой участницей стала руководитель Совета старейшин Краснодарского регионального РГО, председатель Экологического совета Краснодара Нина Витульская. Ей в этом году исполняется 88 лет.

В Туапсе вручили диплом и памятный подарок финалистке конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта» — ученице гимназии №1 Валерии Щукиной. Членские билеты получили четверо вступивших в Общество туапсинцев. В их числе туапсинский дзюдоист, многократный чемпион Михаил Игольников. Всего участниками акции в районе стали около 2 тыс. человек.

В Горячем Ключе площадку организовали в палаточном лагере в окрестностях урочища Поднависла. В 12:00 участников мероприятия с экранов смартфонов поприветствовал экипаж МКС и члены российской антарктической экспедиции.

«Наше отделение традиционно уделяет пристальное внимание просветительским и образовательным мероприятиям. И мы очень рады, что так много жителей края поддержали проведение акции и приняли в ней участие», — сказал председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, член Общественной палаты Иван Чайка.

Результаты участники диктанта смогут узнать после 30 ноября по личному идентификационному коду на сайте. Также там можно написать диктант онлайн — с 14:00 30 октября до 14:00 10 ноября, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

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