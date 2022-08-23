В Краснодарском крае естественная убыль населения за полгода составила почти 16 тыс. человек

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По данным Краснодарстата, по итогам января — мая родилось 21,3 тыс. человек, умерло 37,3 тыс.

Естественная убыль составила 15,9 тыс. человек. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза.

При этом по данным Росстата, число умерших от коронавируса в Краснодарском крае за первое полугодие сократилось в четыре раза по сравнению с этим же периодом 2021 года. В январе — июне было 87 случаев, в прошлом году — 338.

«В марте 2022 года по проценту прироста избыточной смертности по отношению к доковидному 2019 году Кубань занимает 30-е место из 85 регионов — хуже среднего. Высокий процент прироста сохранялся и в апреле — 17%, в мае — 1,7%, а в июне — 3,8% по отношению к аналогичному периоду 2019 года», — рассказал демограф Алексей Ракша.

Он уточнил, что это может быть связано с тем, что Краснодарский край «миграционно привлекателен, а население по сравнению с 2019 годом выросло».

«Климат на Кубани благоприятный. Большинство российских регионов миграционно убыточные, а в Краснодарский край едут со всей России уже многие десятилетия. А раз выросло население (в край приезжают и пенсионеры), число умерших оказалось немного больше», — цитирует Алексея Ракшу «Коммерсантъ».

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