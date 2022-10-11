В Краснодарском крае до 16 октября будет проходить «Неделя борьбы с раком груди»
Профилактическую акцию проводят в городских поликлиниках и районных больницах региона. Всего в крае на учете у онкологов стоят около 25 тыс. женщин со злокачественными образованиями молочных желез.
Задача профилактической акции — напомнить жительницам Кубани о необходимости уделять время своему здоровью и своевременно проходить обследования у врачей разных специальностей.
«Есть фоновые заболевания, которые могут предполагать в будущем развитие опухоли. Одним из них является дисгормональное нарушение в молочной железе, а именно фиброзно-кистозная мастопатия, которую лечит гинеколог по месту жительства», — сказала врач-онколог краевого онкодиспансера № 1 Екатерина Кедрова.
У женщин рак молочной железы встречается значительно чаще, чем прочие онкологические заболевания. И чем раньше удается поставить правильный диагноз, тем выше шансы на излечение. Медики подчеркнули, что рак — коварный враг. Чтобы избежать его, женщинам до 40 лет необходимо раз в 2 года делать УЗИ молочных желез, а после 40 лет — маммографию.
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