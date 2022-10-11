Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае до 16 октября будет проходить «Неделя борьбы с раком груди»

Общество
11.10.2022 15:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-16-oktyabrya-budet-prohodit-nedelya-borby-s-rakom-grudi
Видео канала «Кубань 24»

Профилактическую акцию проводят в городских поликлиниках и районных больницах региона. Всего в крае на учете у онкологов стоят около 25 тыс. женщин со злокачественными образованиями молочных желез.

Задача профилактической акции — напомнить жительницам Кубани о необходимости уделять время своему здоровью и своевременно проходить обследования у врачей разных специальностей.

«Есть фоновые заболевания, которые могут предполагать в будущем развитие опухоли. Одним из них является дисгормональное нарушение в молочной железе, а именно фиброзно-кистозная мастопатия, которую лечит гинеколог по месту жительства», — сказала врач-онколог краевого онкодиспансера № 1 Екатерина Кедрова.

У женщин рак молочной железы встречается значительно чаще, чем прочие онкологические заболевания. И чем раньше удается поставить правильный диагноз, тем выше шансы на излечение. Медики подчеркнули, что рак — коварный враг. Чтобы избежать его, женщинам до 40 лет необходимо раз в 2 года делать УЗИ молочных желез, а после 40 лет — маммографию.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
В центре Киева утром прогремела серия взрывов
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
В Краснодарском крае с 15 октября временно изменится график движения пригородных поездов
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Взрывы в Киеве: повреждены важные объекты инфраструктуры
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске семьи мобилизованных освободят от платы за детсады
  2. В Адыгее легковушку разорвало на части при лобовом ДТП с грузовиком, водитель погиб
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Краснодарском крае столкнулись две легковушки марки Nissan, оба водителя погибли
  5. Синоптик рассказал, какие народные приметы помогут предсказать погоду
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях