В Краснодарском крае число выявленных фальшивых купюр уменьшилось на 45%

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Во втором квартале 2022 года в банковской системе региона зафиксировали и передали правоохранителям 337 банкнот с признаками подделки. В первом квартале этот показатель составлял 488 купюр.

«Мы наблюдаем тенденцию к сокращению числа поддельных банкнот на протяжении двух кварталов. Снижение количества поддельных банкнот наблюдается и по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Так, количество подделок в первом полугодии текущего года снизилось на 245 штук», — отметил замначальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тыс. рублей. Во втором квартале года выявили 161 такую купюру. Фальшивых банкнот с номиналом в 1 тыс. рублей зафиксировали 39, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

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