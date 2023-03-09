В Краснодарском крае будут судить водителя иномарки за смерть трех пассажиров в ДТП

Смертельная авария произошла на трассе М-29 «Кавказ» 22 июля 2019 года.

По версии следствия, 34-летний житель Белгородской области ехал за рулем автомобиля Volkswagen Passat. Он не справился с управлением, столкнулся на встречке с автомобилем ГАЗ-2705, после чего съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП погибли три пассажира легковушки. Возбудили уголовное дело, виновника аварии заключили под стражу.

Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте погибли два пассажира иномарки — 24-летняя девушка и 58-летний мужчина. С места аварии госпитализировали водителя и двух пассажиров Volkswagen, среди которых малолетний ребенок. Позже в больнице скончался еще один пассажир.