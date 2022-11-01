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В Краснодарском крае будут судить троих мужчин, которые «отмывали» деньги через подставные фирмы

Происшествия
01.11.2022 11:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-troih-muzhchin-kotorye-otmyvali-dengi-cherez-podstavnye-firmy
В Краснодарском крае будут судить троих мужчин, которые «отмывали» деньги через подставные фирмы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили сотрудники полиции в Краснодаре.

По данным следствия, 29-летний житель столицы Кубани и двое его сообщников — 25-летний и 28-летний жители Динского района около года занимались обналичиванием или транзитом денег через подконтрольные подставные фирмы. Организации, через счета которых перегоняли деньги, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.

Злоумышленники получали комиссионное вознаграждение. Размер их дохода превысил 23 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело за незаконное обналичивание и отмывание денег. Расследование завершили, материалы направили в Прикубанский районный суд. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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