В Краснодарском крае будут судить троих мужчин, которые «отмывали» деньги через подставные фирмы
Преступление выявили сотрудники полиции в Краснодаре.
По данным следствия, 29-летний житель столицы Кубани и двое его сообщников — 25-летний и 28-летний жители Динского района около года занимались обналичиванием или транзитом денег через подконтрольные подставные фирмы. Организации, через счета которых перегоняли деньги, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.
Злоумышленники получали комиссионное вознаграждение. Размер их дохода превысил 23 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело за незаконное обналичивание и отмывание денег. Расследование завершили, материалы направили в Прикубанский районный суд. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
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