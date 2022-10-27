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В Краснодарском крае будут судить пенсионера, который «заказал» киллера для сына

Происшествия
27.10.2022 15:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-pensionera-kotoryj-zakazal-killera-dlya-rodnogo-syna
В Краснодарском крае будут судить пенсионера, который «заказал» киллера для сына
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина хотел убить сына, чтобы завладеть его квартирой в Краснодаре.

Преступление произошло в станице Новомышастовской Красноармейского района. По данным следствия, в декабре прошлого года 65-летний местный житель решил организовать убийство 39-летнего сына, чтобы завладеть его квартирой в Краснодаре. Он нашел «киллера», в роли которого под прикрытием выступал правоохранитель. За убийство сына пенсионер обещал заплатить 500 тыс. рублей, которые он должен был получить после вступления в наследство. Злоумышленник сказал «киллеру» адрес, дал запасные ключи, вручил нож и заплатил авансом 5 тыс. рублей.

Позже, 15 февраля, «киллер» передал фотографии и видео, на которых запечатлен якобы мертвый сын. Пенсионер отдал еще 10 тыс. рублей и предложил вместе выпить, чтобы отметить смерть сына. По пути его задержали, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемый во время следствия находился под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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