Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае будут судить мужчину, ударившего вилами в живот собутыльника

Происшествия
22.11.2022 10:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-muzhchinu-udarivshego-vilami-v-zhivot-sobutylnika
В Краснодарском крае будут судить мужчину, ударившего вилами в живот собутыльника
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло в Усть-Лабинске. В ноябре уголовное дело в отношении 51-летнего мужчина направили в суд.

По данным следствия, 51-летний мужчина пришел в гости и выпивал алкоголь во дворе дома. В какой-то момент гость поссорился с хозяином дома и его братом. Ссора переросла в драку, злоумышленник схватил вилы и ударил в живот оппонента. Пострадавшего госпитализировали, его жизнь удалось спасти, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование завершили, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грози до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодарском крае забившему собутыльника сковородой и ножом мужчине суд дал 8 лет колонии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
В Краснодаре вновь массово погибли птицы на бульваре на улице Красной
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае зарплату более 100 тыс. рублей получают 3,7% жителей
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. «Ходячих мертвецов» упокоили: культовый сериал завершился спустя 12 лет
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева
  6. В Армавире иномарка наехала на коляску с 8-месячным ребенком
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях