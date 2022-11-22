В Краснодарском крае будут судить мужчину, ударившего вилами в живот собутыльника

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло в Усть-Лабинске. В ноябре уголовное дело в отношении 51-летнего мужчина направили в суд.

По данным следствия, 51-летний мужчина пришел в гости и выпивал алкоголь во дворе дома. В какой-то момент гость поссорился с хозяином дома и его братом. Ссора переросла в драку, злоумышленник схватил вилы и ударил в живот оппонента. Пострадавшего госпитализировали, его жизнь удалось спасти, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование завершили, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемому грози до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодарском крае забившему собутыльника сковородой и ножом мужчине суд дал 8 лет колонии.