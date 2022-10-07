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В Краснодарском крае будут судить грабителя, который топором взламывал двери в магазинах

Происшествия
07.10.2022 10:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-grabitelya-kotoryj-toporom-vzlamyval-dveri-v-magazinah
В Краснодарском крае будут судить грабителя, который топором взламывал двери в магазинах
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Ейского района завершили расследование уголовного дела о грабеже и нанесении травм в отношении 30-летнего местного жителя.

По данным следствия, злоумышленник отжал топором створку металлопластикового окна и забрался в магазин, похитил деньги из кассы, алкоголь и закуску с прилавка, после чего скрылся. В тот же день он ограбил другой магазин, открыто забрав деньги из кассы в присутствии продавца. Аналогичным образом налетчик напал на продавца, повалил ее на пол, похитил из кассы деньги и скрылся. Затем злоумышленник направился в сауну, поссорился со знакомым и избил его, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

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