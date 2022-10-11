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В Краснодарском крае археологи обнаружили захоронение жрицы богини Афродиты и иранский меч

Культура
11.10.2022 14:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-arheologi-obnaruzhili-zahoronenie-zhritsy-bogini-afrodity-i-iranskij-mech
В Краснодарском крае археологи обнаружили захоронение жрицы богини Афродиты и иранский меч
Фото volnoe-delo.ru

Фанагорийская археологическая экспедиция, ведущая раскопки на Таманском полуострове при поддержке фонда «Вольное Дело», подвела итоги сезона 2022 года.

Археологи выделили самые интересные находки лета. Это захоронение жрицы богини Афродиты, а также иранский меч.

В захоронении 1 века н. э. обнаружили серебряный медальон с изображением Афродиты. Также там  были 10 знаков зодиака (всех, кроме Водолея и Весов). Девушка, носившая украшение, была жрицей или поклонницей богини. На это также указывают кольца и серьги, имеющие отношение к культу Афродиты. Находки свидетельствуют о том, что Фанагория была древнегреческой колонией. Жители, как минимум до 1 века н. э., поклонялись Олимпийским богам и, возможно, верили в астрологию.

Иранский меч нашли в тайнике глубокого склепа с воинским погребением. Такое оружие было частью экипировки всадников эпохи Великого переселения народов 4-6 веков н. э.

Вероятно, оружие было частью дипломатических даров с Востока. Или военным трофеем, что свидетельствует о политических и культурных связях со Второй Персидской империей. Это позволяет сделать вывод, что в этот период Фанагория активно участвовала в политических процессах на территории Причерноморья и Кавказа.

Также историки проанализировали содержание кладов и кошельков, укрытых горожанами от напавших на их земли варваров. Один такой кошелек в среднем содержал 30-80 монет. По данным экспертов, таких сбережений обычного жителя Таманского полуострова в эпоху раннего средневековья хватало максимум на месяц, сообщает пресс-служба фонда «Вольное Дело».

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