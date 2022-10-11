В Краснодарском крае археологи обнаружили захоронение жрицы богини Афродиты и иранский меч
Фанагорийская археологическая экспедиция, ведущая раскопки на Таманском полуострове при поддержке фонда «Вольное Дело», подвела итоги сезона 2022 года.
Археологи выделили самые интересные находки лета. Это захоронение жрицы богини Афродиты, а также иранский меч.
В захоронении 1 века н. э. обнаружили серебряный медальон с изображением Афродиты. Также там были 10 знаков зодиака (всех, кроме Водолея и Весов). Девушка, носившая украшение, была жрицей или поклонницей богини. На это также указывают кольца и серьги, имеющие отношение к культу Афродиты. Находки свидетельствуют о том, что Фанагория была древнегреческой колонией. Жители, как минимум до 1 века н. э., поклонялись Олимпийским богам и, возможно, верили в астрологию.
Иранский меч нашли в тайнике глубокого склепа с воинским погребением. Такое оружие было частью экипировки всадников эпохи Великого переселения народов 4-6 веков н. э.
Вероятно, оружие было частью дипломатических даров с Востока. Или военным трофеем, что свидетельствует о политических и культурных связях со Второй Персидской империей. Это позволяет сделать вывод, что в этот период Фанагория активно участвовала в политических процессах на территории Причерноморья и Кавказа.
Также историки проанализировали содержание кладов и кошельков, укрытых горожанами от напавших на их земли варваров. Один такой кошелек в среднем содержал 30-80 монет. По данным экспертов, таких сбережений обычного жителя Таманского полуострова в эпоху раннего средневековья хватало максимум на месяц, сообщает пресс-служба фонда «Вольное Дело».
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