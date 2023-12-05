В Краснодарском крае 6 декабря сохранятся заморозки, снегопады и гололедица

По прогнозу синоптиков, в среду в регионе будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков.

Утром и днем пройдут дожди и мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ожидается сильное налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Ночью и утром будет туман.

Температура воздуха ночью опустится до 0…-5 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +5 °С. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

На Черноморском побережье ночью похолодает до 0…+5 °С, а днем потеплеет до +8…13 °С. Преимущественно без осадков. Порывы северо-восточного ветра достигнут 12-14 м/с, в Новороссийске 18-23 м/с.

В Краснодаре 6 декабря пройдет дождь и мокрый снег. Ночью похолодает до -1…-3 °С, а днем потеплеет до +4…6 °С. Порывы ветра днем достигнут 12 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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