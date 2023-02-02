В Краснодарском крае 3 февраля ожидаются снег и гололедица на дорогах

По данным синоптиков, 3 февраля на Кубани начнутся дожди, мокрый снег и снег.

Ночью и утром местами в крае ожидается туман, есть риск налипания мокрого снега на деревьях и проводах. На дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью 0…-5 °C, местами в юго-восточных предгорных районах -3…-8 °C, днем 2…7 °C. В горах ночью -7…-12 °C, днем 0…-5 °C.

На Черноморском побережье местами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер южный с порывами ночью 12-14 м/с, днем — 15-20 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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