В Краснодарском крае 25-летнего парня убило током на вагоне грузового поезда

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Несчастный случай произошел 8 августа в районе железнодорожной станции Кавказской.

По предварительным данным, 25-летний житель Кропоткина залез на один из вагонов грузового поезда и получил смертельный удар током от контактной сети. Пострадавший скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

На место прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. По факту произошедшего проводят проверку, устанавливают все обстоятельства несчастного случая. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

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