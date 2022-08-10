В Краснодарском крае 25-летнего парня убило током на вагоне грузового поезда
Происшествия
10.08.2022 10:48
Несчастный случай произошел 8 августа в районе железнодорожной станции Кавказской.
По предварительным данным, 25-летний житель Кропоткина залез на один из вагонов грузового поезда и получил смертельный удар током от контактной сети. Пострадавший скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24», в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
На место прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. По факту произошедшего проводят проверку, устанавливают все обстоятельства несчастного случая. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.
Читайте также: в Краснодаре парня убило током на вагоне грузового поезда.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Новороссийске скульптор спас тонущего гастарбайтера около острова Суджук
- IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи 15 августа
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Крыму на аэродроме сдетонировали несколько боеприпасов
ТОП 5 НОВОСТЕЙ