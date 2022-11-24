В Краснодарском крае 24 ноября ожидается повышенная пожароопасность

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Очаги возгораний прогнозируют в юго-восточной части региона. Но соблюдать правила пожарной безопасности в лесу следует и в других районах края.

Разводить костер можно только на открытой площадке, вдали от сухой травы и листьев. После использования огонь нужно потушить — залить водой или засыпать землей. При возникновении пожара необходимо уходить перпендикулярно движению пламени, напомнили сотрудники МЧС.

Если покинуть опасную зону невозможно, специалисты рекомендуют спрятаться от стихии в водоеме. Можно также лечь на землю, накрывшись мокрой одеждой. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам оперативных служб — 112 и 101.

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