Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае 24 ноября ожидается повышенная пожароопасность

Общество
24.11.2022 08:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-24-noyabrya-ozhidaetsya-povyshennaya-pozharoopasnost
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Очаги возгораний прогнозируют в юго-восточной части региона. Но соблюдать правила пожарной безопасности в лесу следует и в других районах края.

Разводить костер можно только на открытой площадке, вдали от сухой травы и листьев. После использования огонь нужно потушить — залить водой или засыпать землей. При возникновении пожара необходимо уходить перпендикулярно движению пламени, напомнили сотрудники МЧС.

Если покинуть опасную зону невозможно, специалисты рекомендуют спрятаться от стихии в водоеме. Можно также лечь на землю, накрывшись мокрой одеждой. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номерам оперативных служб — 112 и 101.

Читайте также: краевой лесопожарный центр получил новую спецтехнику.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
  4. В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Сочи двое заключенных СИЗО пытались вскрыть вены шариковой ручкой
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях