В Краснодарском крае 22 августа ожидаются сильные дожди с градом

Синоптики объявили штормовое предупреди о непогоде.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16:00-18:00 22 августа и до конца суток местами в южной половине края ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности при грозе, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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