В Краснодарском крае 22 августа ожидаются сильные дожди с градом
Происшествия
22.08.2023 15:38
Синоптики объявили штормовое предупреди о непогоде.
По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16:00-18:00 22 августа и до конца суток местами в южной половине края ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.
Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности при грозе, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.
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