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В Краснодарском крае 22 августа ожидаются сильные дожди с градом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-22-avgusta-ozhidayutsya-silnye-dozhdi-s-gradom
В Краснодарском крае 22 августа ожидаются сильные дожди с градом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Синоптики объявили штормовое предупреди о непогоде.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 16:00-18:00 22 августа и до конца суток местами в южной половине края ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.

Жителей и гостей края просят соблюдать меры безопасности при грозе, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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