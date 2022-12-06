В Краснодарском крае 100 одаренных школьников получат премию в 50 тыс. рублей
Премию губернатора получат призеры олимпиад, победители творческих конкурсов и спортивных соревнований. Об этом 6 декабря сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Всего премию администрации Краснодарского края в 50 тыс. рублей получат 100 учащихся кубанских школ.
«Есть ребята, которые уже не первый раз становятся лауреатами этой премии. Например, в копилке Софьи Якушиной из Усть-Лабинского района это четвертая победа. Юная спортсменка занимается легкой атлетикой и многоборьем. Заняла призовые места в семи первенствах России по этим видам спорта. Неоднократный лауреат премии и Александр Жиров из Анапы. В этом году парень стал призером Всероссийской олимпиады школьников по химии, а также призером еще восьми интеллектуальных соревнований. Наш край богат на таланты. Поздравляю каждого из ребят с победой и желаю не останавливаться на достигнутом. Уверен, впереди их ждет еще много новых достижений и успехов!» — написал Кондратьев в Telegram.
Премию администрации Краснодарского края назначают по результатам конкурсного отбора. Учитываются итоги участия в значимых мероприятиях из перечня, ежегодно утверждаемого Минпросвещения РФ. Это международные и всероссийские олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, мероприятия, направленные на развитие способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности.
До 2020 года размер премии составлял 20 тыс. рублей. Ее получали 70 школьников. В 2021 году по решению главы региона премию увеличили до 50 тыс. рублей. Ее могут получить 100 детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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