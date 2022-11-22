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В Краснодарском государственном институте культуры провели концерт авторской песни

Культура
22.11.2022 09:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-gosudarstvennom-institute-kultury-proveli-kontsert-avtorskoj-pesni
Видео канала «Кубань 24»

Любовь, истории предательства и вечные ценности — главный источник вдохновения для студентов Краснодарского государственного института культуры.

«Мой персонаж очень плохой. Он тусовался с очень эпатажной девушкой, а потом пришла моя любовь, которая сказала: «Все, забудь мое имя». И все. И я очень провинившийся, но все-таки искупивший вину, потому что это залог успеха любого трека», — рассказал студент Краснодарского государственного института культуры Руслан Токунов.

Сцену предоставили всем желающим, первокурсники также смогли блеснуть талантом. В жанрах тоже не было никаких ограничений, звучали и хип-хоп, и джаз, и эстрадный вокал.

«Накопился материал, они с нами начали делиться. И мы понимаем на кафедре, что должны предоставить возможность показать свои песни. Поэтому это уже второй такой концерт. Мы хотим, чтобы все курсы пели, чтобы выступали. Такие чудесные песни они пишут», — сказала старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения КГИК Марина Сташкевич.

Следующий концерт в вузе планируют провести будущей весной.

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