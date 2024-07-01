В краснодарском «Городе спорта» прошел фестиваль в честь Дня молодежи

На территории комплекса «Город спорта» в кубанской столице целый день работали тематические площадки, проходили игры, презентации, региональные этапы конкурсов. На праздник со всего региона приехали более 70 тыс. активистов.

Валерия Загирова из Калининского района уже год как волонтер. В родной станице Гривенской она участвует в многочисленных конкурсах, акциях, проектах. По ее словам, она не видит своей жизни без поездок и новых знакомств.

«Я была в лагере, очень много знакомых здесь повстречала. С некоторыми не списывались, так просто встретились. Очень круто», — делится девушка.

Площадки с уникальными концепциями организовали 44 муниципалитета края. Каждая локация — отражение района, его быта, достижений.

«Активисты из Северского района предлагают почувствовать себя настоящим мастером столярного дела и изготовить такие вот домики. Здесь необходимо сделать заготовки из дерева, потом все зашкурить, собрать и направляться на декор», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Виктория Саввина.

«Мы понимаем, что главное — безопасность. Мы постарались полностью ее соблюсти. Сегодня с нами правоохранительные органы, которые с нами помогают, а также различные ЧОПы», — сообщает заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин.

Кульминацией праздника стал большой концерт. На главной сцене фестиваля выступили молодые коллективы. А подарком от организаторов стало живое выступление поп-исполнителя Севака.