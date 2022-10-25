В Краснодарском академическом театре драмы прошла премьера спектакля «Вежливые люди»

Видео канала «Кубань 24»

Проект посвятили противостоянию российской армии и военных сил Украины. История раскрыта с помощью иммерсивного шоу.

Актеры выходили к зрителям, на фоне были слышны звуки стрельбы, а на сцене показали, как работает спецназ.

«Как они заряжают оружие, как одеваются, перебегают, прикрывают друг друга, работают с щитом БЗТ. И самое важное, что это смешано с киноэпизодами. То есть зритель видит их одновременно и там, и здесь. Расширяется пространство, и зритель больше почувствует иммерсивность и интерактив», — рассказал руководитель проекта «Вежливые люди» Роман Разум.

Спектакль прошел при поддержке Росгвардии. Первыми зрителями стали ее сотрудники, а также воспитанники кадетских училищ. Дальше труппа проекта «Вежливые люди» отправится по другим городам России, среди которых Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Нижний Новгород, Калуга и Тула. Финальное выступление пройдет в Москве.