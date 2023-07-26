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В Краснодаре жители Юбилейного микрорайона остались без воды из-за скрытой утечки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-yubilejnogo-mikrorajona-ostalis-bez-vody-iz-za-skrytoj-utechki
В Краснодаре жители Юбилейного микрорайона остались без воды из-за скрытой утечки
Фото pexels.com

Аварийное отключение холодной воды в Западном округе произошло днем 26 июля.

Из-за скрытой утечки на водопроводе специалисты приостановили подачу воды в жилые дома на улицах: Рождественская набережная, Бульвар Платановый и проспект Чекистов.

На месте утечки проводят аварийно-восстановительные работы. Время восстановления подачи воды в Юбилейном микрорайоне уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: с 25 июля в Анапе ограничили подачу воды. Ограничения продлятся до 26 августа.

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