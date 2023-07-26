В Краснодаре жители Юбилейного микрорайона остались без воды из-за скрытой утечки
Происшествия
26.07.2023 15:24
Аварийное отключение холодной воды в Западном округе произошло днем 26 июля.
Из-за скрытой утечки на водопроводе специалисты приостановили подачу воды в жилые дома на улицах: Рождественская набережная, Бульвар Платановый и проспект Чекистов.
На месте утечки проводят аварийно-восстановительные работы. Время восстановления подачи воды в Юбилейном микрорайоне уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
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