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В Краснодаре жители Комсомольского микрорайона на сутки останутся без горячей воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-komsomolskogo-mikrorajona-na-sutki-ostanutsya-bez-goryachej-vody
В Краснодаре жители Комсомольского микрорайона на сутки останутся без горячей воды
Фото freepik.com

Горячую воду в КМР полностью отключат в полночь 1 августа, а снова включат в ночь на 2 августа.

Временное ограничение подачи горячей воды в микрорайон необходимо для врезки нового участка к магистральной тепловой сети после реконструкции. В рамках нее рабочие заменили почти 3 км труб с увеличением диаметра до 700 мм по направлению «ТЭЦ — КМР».

Жителей Комсомольского микрорайона попросили принять во внимание информацию об отключении горячей воды. Тепловики принесли извинения за временные неудобства, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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