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В Краснодаре жители без повесток пришли на призывной пункт добровольцами

Политика
23.09.2022 10:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-bez-povestok-prishli-na-prizyvnoj-punkt-dobrovoltsami
В Краснодаре жители без повесток пришли на призывной пункт добровольцами
Фото пресс-службы ЮВО

Жители краевой столицы, не получившие повестку, сами приходят на призывной пункт, чтобы стать добровольцами. Некоторые из них рассказали, почему сделали такой выбор.

В военкомате собрались мужчины, не только получившие повестку, но и добровольцы, желающие принять участие в СВО. Одним из них стал 62-летний Михаил Глушков.

«Служил на Байконуре, в Ставрополе, в Адлере в федеральном агентстве правительственной связи в качестве военного дирижера. Сказали, что будут решать мой вопрос о добровольном призыве», — рассказал мужчина.

Второго добровольца зовут Сергей. Он прибыл сразу, как объявили частичную мобилизацию. Мужчина ранее служил в Екатеринбурге. Его военная специальность — инженер по распределению войск.

«Всегда нравилось в армии, не боюсь, защищать иду», — цитирует мужчину РИА «Новости».

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