В Краснодаре завершился первый сезон Детской лиги дзюдо
Этот турнир — попытка объединить разрозненные соревнования в один чемпионат. В краснодарском Дворце спорта «Олимп» состоялся заключительный, третий этап турнира. Предыдущие прошли здесь же в июне и сентябре.
«Я выступал на втором этапе, соперники были сильные. Очень много людей в этом весе — 110 человек в категории 34 кг», — сказал ученик СОШ № 1 Керчи Глеб Платицин.
«В этом зале я боролся один раз на втором этапе лиги. В общем, много соревнований», — рассказал ученик СОШ № 12 Анапы Эмир Асанов.
На татами вышли более 400 дзюдоистов 10–11 лет. Конкуренцию хозяевам составили школьники из Сочи, Новороссийска и Анапы, а также Динского, Калининского, Темрюкского и Северского районов. Кроме того, приехали дети из Ростовской области, Ставрополья, Калмыкии и Крыма.
«Чтобы спортсмен стремился на каждом из этапов показать высокий результат, за каждое призовое место на каждом этапе он набирает баллы. На последнем этапе мы определяем суммарное количество баллов, определяем победителя в каждой весовой категории», — сообщил директор СШОР № 5 Краснодара Виталий Винник.
В итоге хозяева выступили лучше всех. Краснодарцев на финальном этапе было больше всего — около 100 человек. Организаторы уже строят планы на следующий сезон. В 2023 году планируется четыре этапа — весенний, летний, осенний и зимний.
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