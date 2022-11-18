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В Краснодаре завершился первый сезон Детской лиги дзюдо

Спорт
18.11.2022 13:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershilsya-pervyj-sezon-detskoj-ligi-dzyudo
Видео канала «Кубань 24»

Этот турнир — попытка объединить разрозненные соревнования в один чемпионат. В краснодарском Дворце спорта «Олимп» состоялся заключительный, третий этап турнира. Предыдущие прошли здесь же в июне и сентябре.

«Я выступал на втором этапе, соперники были сильные. Очень много людей в этом весе — 110 человек в категории 34 кг», — сказал ученик СОШ № 1 Керчи Глеб Платицин.

«В этом зале я боролся один раз на втором этапе лиги. В общем, много соревнований», — рассказал ученик СОШ № 12 Анапы Эмир Асанов.

На татами вышли более 400 дзюдоистов 10–11 лет. Конкуренцию хозяевам составили школьники из Сочи, Новороссийска и Анапы, а также Динского, Калининского, Темрюкского и Северского районов. Кроме того, приехали дети из Ростовской области, Ставрополья, Калмыкии и Крыма.

«Чтобы спортсмен стремился на каждом из этапов показать высокий результат, за каждое призовое место на каждом этапе он набирает баллы. На последнем этапе мы определяем суммарное количество баллов, определяем победителя в каждой весовой категории», — сообщил директор СШОР № 5 Краснодара Виталий Винник.

В итоге хозяева выступили лучше всех. Краснодарцев на финальном этапе было больше всего — около 100 человек. Организаторы уже строят планы на следующий сезон. В 2023 году планируется четыре этапа — весенний, летний, осенний и зимний.

Автор:
Максим Герасин
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