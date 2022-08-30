Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре завершились краевые соревнования по хоккею

Спорт
30.08.2022 14:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershilis-kraevye-sorevnovaniya-po-hokkeyu
Видео канала «Кубань 24»

Турнир прошел среди мальчиков до 14 лет. За медали сражались шесть коллективов, два из них представляли кубанскую столицу — «Юность» и «Буйволы».

Самый неудачный поединок краснодарцы выдали против оппонентов из Аксая, уступили 1:11.

«Проиграли из-за того, что скорости не хватило. Не знаю, может тренировки не такие у нас. Оборона, видно, у них намного лучше, а вратарь тот же самый», — сказал игрок ХК «Буйволы» Артем Загоруй.

Коллектив из Ростовской области изначально считался фаворитом турнира. Хоккеисты из Аксая — действующие победители первенства Южного федерального округа. Все пять матчей эта команда выиграла с разницей шайб 43-7 и в итоге стала победителем соревнований.

«Лед влияет. У нас в Аксае, к сожалению, не такой хороший лед. Но все же зависит от команды, как она настроится», — поделился игрок ХК «Аксай» Тимофей Мандрыкин.

Краснодарская «Юность» завоевала на родном льду серебряные награды, уступив лишь чемпиону. Бронзовые медали соревнований отправились в Армавир. В следующий раз эти коллективы встретятся в октябре на первенствах Кубани и Южного федерального округа.

Автор:
Евгений Резник
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
  6. Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге
Прямой эфир
Мы в соцсетях