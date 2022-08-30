В Краснодаре завершились краевые соревнования по хоккею
Турнир прошел среди мальчиков до 14 лет. За медали сражались шесть коллективов, два из них представляли кубанскую столицу — «Юность» и «Буйволы».
Самый неудачный поединок краснодарцы выдали против оппонентов из Аксая, уступили 1:11.
«Проиграли из-за того, что скорости не хватило. Не знаю, может тренировки не такие у нас. Оборона, видно, у них намного лучше, а вратарь тот же самый», — сказал игрок ХК «Буйволы» Артем Загоруй.
Коллектив из Ростовской области изначально считался фаворитом турнира. Хоккеисты из Аксая — действующие победители первенства Южного федерального округа. Все пять матчей эта команда выиграла с разницей шайб 43-7 и в итоге стала победителем соревнований.
«Лед влияет. У нас в Аксае, к сожалению, не такой хороший лед. Но все же зависит от команды, как она настроится», — поделился игрок ХК «Аксай» Тимофей Мандрыкин.
Краснодарская «Юность» завоевала на родном льду серебряные награды, уступив лишь чемпиону. Бронзовые медали соревнований отправились в Армавир. В следующий раз эти коллективы встретятся в октябре на первенствах Кубани и Южного федерального округа.
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