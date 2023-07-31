В Краснодаре завершили строительство школы на Западном обходе
Общество
31.07.2023 14:55
Школу на 1 тыс. 550 мест возвели в ЖК «Достояние» на улице Булгакова.
На объекте проводят проверки перед сдачей здания в эксплуатацию. Планируется, что 1 сентября школа примет первых учеников.
Территория школы — более 2,5 га, трехэтажное здание состоит из четырех блоков и переходной галереи. В школе есть столовая, кабинеты, административные помещения, спортивные, актовые и читальный залы, театральная студия. Во дворе — спортивное ядро, зона отдыха и проведения мероприятий, сообщает администрация Краснодара.
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