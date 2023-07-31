Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре завершили строительство школы на Западном обходе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershili-stroitelstvo-shkoly-na-zapadnom-obhode
В Краснодаре завершили строительство школы на Западном обходе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Школу на 1 тыс. 550 мест возвели в ЖК «Достояние» на улице Булгакова.

На объекте проводят проверки перед сдачей здания в эксплуатацию. Планируется, что 1 сентября школа примет первых учеников.

Территория школы — более 2,5 га, трехэтажное здание состоит из четырех блоков и переходной галереи. В школе есть столовая, кабинеты, административные помещения, спортивные, актовые и читальный залы, театральная студия. Во дворе — спортивное ядро, зона отдыха и проведения мероприятий, сообщает администрация Краснодара.

Читайте также: новый Дом культуры построят по просьбам жителей в Приморско-Ахтарском районе.

Статьи
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Что такое подагра: причины, симптомы и лечение
Что такое подагра: причины, симптомы и лечение
Диетолог рассказала, сколько сыра полезно съедать в день
Диетолог рассказала, сколько сыра полезно съедать в день
Топ-3 самых популярных и полезных косметических процедур
Топ-3 самых популярных и полезных косметических процедур
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях