В Краснодаре завершили проектировку детского сада на 380 мест для поселка Знаменского

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сейчас готовят документы для получения разрешения на строительство.

Детский сад на 380 мест построят в микрорайоне «Родные Просторы». Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Сейчас разрабатывают документацию для застройщика. Это займет несколько месяцев. К строительству планируют приступить в первом полугодии 2023 года.

Детский сад построят на участке площадью 1,3 га. Здание будет двухэтажным, его площадь составит 9,3 тыс. кв. м. Для удобства маломобильных граждан детсад оборудуют лифтом. В здании разместят 20 групп, из которых 4 будут ясельными.

В марте в микрорайоне «Родные Просторы» открыли детский сад «Веснушки» на 250 мест. Рядом идет строительство школы на 1 тыс. 550 мест. Ее планируют достроить к концу этого года. В микрорайоне сейчас возводят еще один детсад на 250 детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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