В Краснодаре завершили модернизацию канализационного коллектора на улице Октябрьской
Всего проложили 650 м нового 600-мм трубопровода и обустроили 12 смотровых колодцев с переключением пользователей на новую сеть.
На время работ установили обводную перекачивающую насосную станцию, чтобы подавать воду жителям без ограничений.
«Модернизация канализационного коллектора позволит обеспечить надежное функционирование системы водоотведения в центре Краснодара. Замена трубопровода проводилась с использованием бестраншейного метода горизонтально-направленного бурения, благодаря которому работы проводились без лишних разрытий», — рассказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.
Сейчас восстанавливают дорожное покрытие. После нанесения разметки возобновят движение транспорта по улице Октябрьской от Мира до Постовой, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный главный канализационный коллектор начали модернизировать в июне.
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