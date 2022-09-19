В Краснодаре завершают долгострои «Иван-да-Марья» и «Парусная регата»
Вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов 19 сентября посетил стройплощадки.
По его словам, оба жилых комплекса достраивают с помощью Фонда защиты территорий и региональной строительной компании, который создали по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Сейчас на объектах проходят итоговые проверки. В ЖК «Парусная регата» достраивают литеры 2 и 3. Около 480 дольщиков получат квартиры после ввода литеров в эксплуатацию. В ЖК «Иван-да-Марья» также достраивают два литера, там ключи от квартир получат 140 дольщиков.
«Вышли на финишную прямую — ЖК «Иван-да-Марья» по результатам итоговой проверки уже получил замечания департамента архитектуры и градостроительства города, их сейчас устраняют. На «Парусной регате» итоговая проверка проходит с 14 сентября», — сказал замглавы региона.
После устранения всех замечаний жилые комплексы получат заключения о соответствии проекту и акты ввода в эксплуатацию.
Евгений Наумов проверил ход работ на улице Черкасской, 58/2. Долгострой достраивает инвестор, его планируют завершить в 3-м квартале следующего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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