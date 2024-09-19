В Краснодаре неожиданно заметили оленей, переплывающих реку Кубань

Неожиданным наблюдением поделились в соцсетях местные жители.

Гулявшие в парке в районе улицы Береговой местные жители стали свидетелями того, как два оленя резво переплывают реку Кубань.

Необычное явление успели запечатлеть на видео. На кадрах видно, как два олененка забегают в воду и направляются к противоположному берегу.

Откуда в центре Краснодара появились дикие олени пока неизвестно. Вероятней всего, они пришли со стороны соседней Адыгеи.

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