В Краснодаре заменят стометровый участок сетей водоотведения на улице Лукьяненко

Эти сети обеспечивают водоотведение 15 многоэтажных домов и частного сектора на улице Заполярной, а также 20 многоэтажек на улице Красных Партизан.

На улице Лукьяненко заменят участок трубопровода длиной 104 м и диаметром 560 мм на глубине 7 м. Специалисты краснодарского водоканала установят новые пластиковые трубы со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

Из-за особенности расположения трубопровода и его прохождения в границах заправки специалисты работают особым методом бурения. Он позволяет заменить сети без существенного воздействия на городские территории.

Сейчас специалисты занимаются котлованом и укрепляют его стенки. На месте установили временную насосную станцию для перекачки стоков. Работы планируют завершить до конца февраля, сообщает пресс-служба «Росводоканал Краснодар».

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