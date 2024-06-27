В Краснодаре заменят 200 метров водопровода на улице 9 Мая

Часть водопровода протяженностью 200 метров заменят в Центральном округе краевой столицы.

В районе улицы 9 Мая находится большое количество частных домов, поэтому реконструкция водопровода необходима для качественного и стабильного водоснабжения.

Специалисты на глубине 1,5 м проложат новые пластиковые 110-мм трубы и закольцуют их. Работы проводят методом горизонтально-направленного бурения — это поможет сохранить благоустройство прилегающих территорий.

«Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям – наша основная задача. В краевом центре с его высокими темпами жилищного строительства это особенно актуально. Поэтому ведется замена старых сетей на новые – пластиковые, с высокими технологическими характеристиками. Срок эксплуатации такого трубопровода составляет не менее 50 лет», — отметил директор по производству Росводоканал Краснодар Станислав Гераськов.

Завершить строительство и благоустроить территории планируют до конца июля, написал замглавы Краснодара Максим Онищенко в Telegram.