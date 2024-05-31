В Краснодаре закрылись заведения фигуранта уголовного дела генерала Кузнецова

Речь идет о краснодарском бизнесмене Леве Мартиросяне, которого подозревают в даче крупной взятки начальнику главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.

После возбуждения уголовного дела и задержания фигурантов в Краснодаре прекратили работу коммерческие заведения под названием «Рай», принадлежащие Мартиросяну. Закрыты отель, магазин и кафе, сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, Мартиросян передал Кузнецову взятку в виде коттеджа площадью более 1,1 тыс. кв. метров в Краснодаре на улице Грибоедова. Участок и дом оформили на жену Кузнецова. Суд арестовал предпринимателя на 2 месяца. Его доставили из Краснодара в Москву для проведения следственных действий. Дело расследует второй следственный отдел управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР.

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