В Краснодаре займутся безопасностью кикшеринга

Цифровая экосистема МТС сообщает, что сервис кикшеринга МТС Юрент вместе с другими операторами и Администрация Краснодара разработали и утвердили подробный план мероприятий по профилактике ДТП с участием пользователей СИМ на 2025 год.

Согласно плану МТС Юрент и городские власти проведут ревизию парковочных пространств для средств индивидуальной мобильности на предмет соответствия их правилам дорожного движения. Также рассмотрят их с точки зрения удобства и безопасности для пешеходов и водителей. Документом предусмотрены образовательные мероприятия по ПДД в учебных заведениях региона и с помощью социальной рекламы. Запланирована профилактическая работа со взрослыми пользователями СИМ, в том числе родителями — в части недопущения детей и подростков к управлению электросамокатами.

Отдельным пунктом в плане предполагается совершенствование системы выявления нарушителей ПДД на самокатах с помощью искусственного интеллекта, видеокамер. Совместные рейды МТС Юрент и Госавтоинспекции УМВД России по городу Краснодару будут проводиться на регулярной основе. Оператор также продолжит оперативно передавать данные об инцидентах с участием СИМ.

К реализации плана в Краснодаре МТС Юрент и власти приступят уже в этом месяце.