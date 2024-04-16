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В Краснодаре заасфальтировали улицы Круговую и 3-ю Линию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaasfaltirovali-ulitsy-krugovuyu-i-3-yu-liniyu
В Краснодаре заасфальтировали улицы Круговую и 3-ю Линию
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Дорожные работы выполнили на участках Круговой — от 3-й Линии до проезда 2-й Линии и 3-й Линии — от Толбухина до Кругово силами строительной фирмы, завершив их в запланированный срок.

На этих участках улиц уложили асфальт. Ранее здесь была гравийная дорога, что доставляло неудобство местным водителям. На отремонтированных улицах установили дорожные знаки, а временные ограничения для движения транспорта сняли.

Ремонт проезжей части на Круговой и 3-й Линии проверил мэр Краснодара Евгений Наумов. По его словам, обновленные дороги в Славянском микрорайоне помогут разгрузить соседние улицы, сократив время в пути для автомобилистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре 12 апреля стартовал масштабный ремонт дороги на улице Северной. Работы выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

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