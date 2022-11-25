В Краснодаре за организацию подпольного казино будут судить троих человек

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В краевом центре завершили расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей в возрасте от 34 до 46 лет. Их обвиняют в организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

По данным следствия, в феврале 2018 года 44-летний мужчина решил организовать незаконные азартные карточные игры. Он арендовал дом в Краснодаре, приобрел столы для проведения игр, а также игральные карты и фишки. Для работы он привлек 34-летнего жителя Новороссийска и 46-летнюю жительницу Краснодара. Кроме того, в качестве крупье он привлек еще одного мужчину, дело которого выделили в отдельное производство, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Азартные игры проводили с марта 2018 года по июнь 2021 года в помещении на Северной, 15. Игроки приезжали по приглашению организатора. Там крупье раздавали им игральные карты и фишки, разъясняли правила игры и поддерживали разговоры с приглашенными. За это сотрудники получали 1 тыс. рублей за вечер. Полученные в ходе игры деньги организатор присваивал себе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В июне прошлого года злоумышленников задержали. Во время обысков в помещении изъяли 50 колод игральных карт, более 1,8 тыс. игровых фишек и тетради с записями о поступлении денег. Возбудили уголовное дело. Расследование завершено. Материалы дела прокуратура направила в Ленинский районный суд Краснодара. Обвиняемые свою вину признали. Еще одного подозреваемого объявили в розыск.

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