В Краснодаре за месяц число вакансий выросло на 5,3%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такие данные получены в ходе исследования рынка труда за июль. В целом по стране число вакансий выросло на 3,5%.

Краснодар вошел в топ-5 крупнейших городов страны по приросту вакансий. Этот показатель увеличился на 5,3%. Первые строчки заняли Волгоград (6,5%), Тюмень (6,1%), и Екатеринбург (5,9%). На четвертом месте Хабаровск — 5,5%.

Внизу рейтинга расположились Омск (0,7%) и Тольятти (0,5%). Негативную динамику выявили только в одном из 25 крупнейших городов. Это Барнаул, где количество активных вакансий за месяц уменьшилось на 0,4%.

Наибольший рост вакансий отмечается в сфере «Транспорт, логистика». За месяц таких предложений о работе стало на 11,4% больше. Схожую динамику показали и сферы «Административный персонал» (11,1%) и «Страхование» (10,6%). В топ-5 вошли также вошли «Управление персоналом» (9,2%) и «Маркетинг, реклама, PR» (8,9%).

Снизилось количество вакансий в направлении «Госслужба, НКО» и «Наука, образование»: в первом случае предложений о работе стало на 15,5% меньше, во втором — на 16,3%, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе hh.ru.

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