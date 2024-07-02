В Краснодаре выброшенный из окна многоэтажки окурок попал в коляску с младенцем

Инцидент произошел 2 июля на улице Академика Лукьяненко. Мужчина едва не сжег коляску с ребенком, выкинув с балкона многоэтажки непотушенную сигарету.

«Именно под этими окнами дома курильщик бросил непотушенную сигарету вниз и чуть не поджег коляску с ребенком. Мать обнаружила рядом с малышом прожженную пеленку», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Больше всего из-за произошедшего переживают родители. Александра Гарцевская — мама трехлетней девочки. По словам женщины, некоторые кидают с окон не только окурки.

«Даже бутылки кидают. А был случай, когда кирпич упал рядом с машиной. К сожалению, люди не думают о безопасности других людей, бросают с высоты, с балкона опасные предметы», — говорит Александра.

В Краснодаре объявлена чрезвычайная пожароопасность из-за жары и ветра. Однако люди сами создают угрозу возникновения пожара — непотушенный окурок, брошенный где угодно, может стать причиной возгорания.

«Если курение произошло в общественном месте, например, на балконе между этажами, то здесь уже могут быть применены штрафные санкции в соответствии с Административным кодексом», — объясняет юрист Александр Кугушев.

За брошенную сигарету человеку придется заплатить от 1 до 2 тыс. рублей. Но если из-за окурка начался пожар, то штраф увеличится до 15 тыс.