В Краснодаре выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств Южного федерального округа
Культура
08.11.2022 15:02
Второй тур общероссийского конкурса прошел в Краснодарском государственном институте культуры. За победу боролись пять участников из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Адыгеи и Калмыкии.
Конкурсанты выступали с самопрезентацией, давали открытые уроки и рассказывали о своих работах. Методика ассоциации от преподавателя из Ростова-на-Дону Андрея Никитюка получила высокую оценку жюри, в итоге он стал победителем конкурса.
«Два с половиной дня чистого восторга. Понимаю, что готовился не только я, но и все мои коллеги, которые достойно представляли свои области. Было очень приятно и интересно послушать то, что происходит в других регионах нашей огромной страны», — сказал преподаватель детской школы искусств имени Римского-Корсакова Андрей Никитюк.
Конкурс «Лучший преподаватель ДШИ» ежегодно проводит Министерство культуры России.
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