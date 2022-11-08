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В Краснодаре выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств Южного федерального округа

Культура
08.11.2022 15:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vybrali-luchshego-prepodavatelya-detskoj-shkoly-iskusstv-yuzhnogo-federalnogo-okruga
Видео канала «Кубань 24»

Второй тур общероссийского конкурса прошел в Краснодарском государственном институте культуры. За победу боролись пять участников из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Адыгеи и Калмыкии.

Конкурсанты выступали с самопрезентацией, давали открытые уроки и рассказывали о своих работах. Методика ассоциации от преподавателя из Ростова-на-Дону Андрея Никитюка получила высокую оценку жюри, в итоге он стал победителем конкурса.

«Два с половиной дня чистого восторга. Понимаю, что готовился не только я, но и все мои коллеги, которые достойно представляли свои области. Было очень приятно и интересно послушать то, что происходит в других регионах нашей огромной страны», — сказал преподаватель детской школы искусств имени Римского-Корсакова Андрей Никитюк.

Конкурс «Лучший преподаватель ДШИ» ежегодно проводит Министерство культуры России.

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