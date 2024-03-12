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В Краснодаре вручили награды премии «Команда Путина»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vruchili-nagrady-premii-komanda-putina
В Краснодаре вручили награды премии «Команда Путина»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Наград удостоились жители Кубани, которые вносят ощутимый вклад в развитие региона и активно поддерживают бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

В торжественной церемонии награждения принял участие вице-губернатор Краснодарского края Александр Топалов.

«Сегодня мы вручаем почетные грамоты и отличительные знаки тем, кто максимально проявил себя. Вы активно помогаете жителям региона, поддерживаете участников специальной военной операции и их семьи», — сказал он.

Вице-губернатор от имени Вениамина Кондратьева поблагодарил обладателей премии «Команда Путина» за важную работу на благо Кубани и РФ, а также активную гражданскую позицию.

Награды премии «Команда Путина» получили:

  • главный врач ККБ № 1 Владимир Порханов;
  • главврач Детской краевой больницы Елена Клещенко;
  • олимпийская чемпионка Ирина Караваева;
  • ведущая телеканала «Кубань 24» Наталья Клещева;
  • руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Костылев;
  • мастер спорта СССР по спортивной борьбе Игорь Иванов;
  • руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов;
  • руководитель творческого коллектива «Адажио» Павел Кравчук;
  • экс-боец UFC Сергей Хандожко.

Премию «Команда Путина» учредили в 2022 году в Народном фронте, лидером которого является Владимир Путин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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