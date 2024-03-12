В Краснодаре вручили награды премии «Команда Путина»

Наград удостоились жители Кубани, которые вносят ощутимый вклад в развитие региона и активно поддерживают бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

В торжественной церемонии награждения принял участие вице-губернатор Краснодарского края Александр Топалов.

«Сегодня мы вручаем почетные грамоты и отличительные знаки тем, кто максимально проявил себя. Вы активно помогаете жителям региона, поддерживаете участников специальной военной операции и их семьи», — сказал он.

Вице-губернатор от имени Вениамина Кондратьева поблагодарил обладателей премии «Команда Путина» за важную работу на благо Кубани и РФ, а также активную гражданскую позицию.

Награды премии «Команда Путина» получили:

главный врач ККБ № 1 Владимир Порханов;

главврач Детской краевой больницы Елена Клещенко;

олимпийская чемпионка Ирина Караваева;

ведущая телеканала «Кубань 24» Наталья Клещева;

руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Костылев;

мастер спорта СССР по спортивной борьбе Игорь Иванов;

руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Старовойтов;

руководитель творческого коллектива «Адажио» Павел Кравчук;

экс-боец UFC Сергей Хандожко.

Премию «Команда Путина» учредили в 2022 году в Народном фронте, лидером которого является Владимир Путин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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