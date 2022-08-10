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В Краснодаре временно изменится схема движения автобуса № 43

Общество
10.08.2022 08:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vremenno-izmenitsya-shema-dvizheniya-avtobusa-43
Видео канала «Кубань 24»

В краевом центре пройдут памятные мероприятия в честь 80-й годовщины обороны Пашковской переправы. В связи с этим утром 10 августа изменится схема автобусного маршрута № 43.

С 8:00 до 11:00 автобус не будет доезжать до мемориального комплекса и проследует до остановки «Колледж», а после поедет в обратную сторону к конечной остановке «Краснодарская ТЭЦ».

Таким образом, движение транспорта при подъезде к мемориалу будет временно ограничено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 9 августа вспоминали героев Пашковской переправы.

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