В Краснодаре временно изменится схема движения автобуса № 43

Видео канала «Кубань 24»

В краевом центре пройдут памятные мероприятия в честь 80-й годовщины обороны Пашковской переправы. В связи с этим утром 10 августа изменится схема автобусного маршрута № 43.

С 8:00 до 11:00 автобус не будет доезжать до мемориального комплекса и проследует до остановки «Колледж», а после поедет в обратную сторону к конечной остановке «Краснодарская ТЭЦ».

Таким образом, движение транспорта при подъезде к мемориалу будет временно ограничено.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 9 августа вспоминали героев Пашковской переправы.