В Краснодаре временно изменится схема движения автобуса № 43
Общество
10.08.2022 08:06
В краевом центре пройдут памятные мероприятия в честь 80-й годовщины обороны Пашковской переправы. В связи с этим утром 10 августа изменится схема автобусного маршрута № 43.
С 8:00 до 11:00 автобус не будет доезжать до мемориального комплекса и проследует до остановки «Колледж», а после поедет в обратную сторону к конечной остановке «Краснодарская ТЭЦ».
Таким образом, движение транспорта при подъезде к мемориалу будет временно ограничено.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 9 августа вспоминали героев Пашковской переправы.
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