В Краснодаре возобновил работу отдел полиции на Гидрострое

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Речь идет об отделе МВД, расположенном на улице им. Дмитрия Благоева, 24. Он приостановил работу с 7 февраля из-за реорганизации.

В зону ответственности отдела полиции помимо микрорайона Гидростроителей, также входят хутор Ленина, станица Старокорсунская и часть Пашковского жилого массива. По данным МВД, на этой территории живет более 130 тыс. человек.

Начальником отдела полиции на улице им. Дмитрия Благоева стал Александр Щербина, который ранее возглавлял отдел МВД в Юбилейном микрорайоне. Личный состав отдела — 109 сотрудников, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

В конце января из дежурной части на улице им. Дмитрия Благоева сбежал задержанный вор-рецидивист. 46-летний житель Волгоградской области самостоятельно покинул территорию отдела полиции, когда его провожали в туалет.

Он был ранее судим и находился в федеральном розыске. 4 февраля его задержали в Волгоградской области в доме у родственников.

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