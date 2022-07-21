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В Краснодаре восстановлены права дольщиков ЖК «КарандашЪ»

Общество
21.07.2022 18:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-vosstanovleny-prava-dolshhikov-zhk-karandash
В Краснодаре восстановлены права дольщиков ЖК «КарандашЪ»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Краснодарский краевой суд 21 июля удовлетворил коллективный иск дольщиков жилого комплекса «КарандашЪ». Это решение позволит в дальнейшем людям получить право собственности на квартиры.

Проблемный 22-этажный ЖК «КарандашЪ» находится на улице Фабричной, 4. Его начали строить в 2015 году.

После завершения строительства дома, его не смогли ввести в эксплуатацию из-за того, что застройщик отклонился от выданного на строительство разрешения.

Ход строительных работ на объекте находился под постоянным контролем прокуратуры города, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре 82 дольщикам проблемного ЖК «Преображенский» выплатили компенсации.

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