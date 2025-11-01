В Краснодаре вернули электричество в многоэтажку на улице Филатова

Без света 1 ноября в многоквартирном доме на улице Филатова, 19 остались 400 человек. Электричество отключили без предупреждения.

По информации в соцсетях, председатель ТСЖ «Вега» требовал собственников квартир дома № 19 на улице Филатова заключить с ним договор. При этом автор публикации отмечает, что председатель «не является ни гарантирующим поставщиком, ни сетевой организацией».

Из-за сложившейся ситуации в мэрии прошло совещание. Свет в многоэтажке отключило ТСЖ «ВЕГА» — собственник подстанции, к которой подключен этот дом.

«В связи с отсутствием договора поставки электроэнергии, ТСЖ «Вега» было отключено электроснабжение в многоквартирном доме. По результатам совещания были приняты необходимые меры по возобновлению электроснабжения в доме. В настоящий момент коммунальная услуга предоставляется в штатном режиме», — сообщили в Telegram-канале администрации Краснодара.

УК «Созвездие» с 1 ноября перестала обслуживать дом на улице Филатова. Сейчас этим занимается товарищество собственников недвижимости «АСТРУМ».

