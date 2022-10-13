Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре в течение трех лет прочистили более 500 км ливневок

Общество
13.10.2022 08:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-techenie-treh-let-prochistili-bolee-500-km-livnevok
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Чистоту городской ливневки обеспечивают 4 бригады и 12 единиц спецтехники.

Специалисты муниципальной службы содержания сетей ливневой канализации с начала года освободили от ила более 5 тыс. дождеприемных колодцев. Причем, параллельно с заявками горожан они чистят сети и на смежных улицах. В результате этих работ в 2022 году вывезли почти 500 куб. м ила.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре ливневку на улице Гудимы планируют построить к концу 2022 года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Кондратьев: кубанские предприятия наращивают производство продукции для спецоперации
Кондратьев: кубанские предприятия наращивают производство продукции для спецоперации
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. В Краснодаре привлекут к ответственности УК дома, где мужчину едва не раздавил лифт
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Сочи двум воспитателям, которые избивали детей, предъявили обвинение
  5. Почта России начнет принимать вторсырье у населения в 2023 году
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях