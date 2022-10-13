В Краснодаре в течение трех лет прочистили более 500 км ливневок

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Чистоту городской ливневки обеспечивают 4 бригады и 12 единиц спецтехники.

Специалисты муниципальной службы содержания сетей ливневой канализации с начала года освободили от ила более 5 тыс. дождеприемных колодцев. Причем, параллельно с заявками горожан они чистят сети и на смежных улицах. В результате этих работ в 2022 году вывезли почти 500 куб. м ила.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре ливневку на улице Гудимы планируют построить к концу 2022 года.