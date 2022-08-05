Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре в суд ушло дело о драке с поножовщиной между жильцами хостела

Происшествия
05.08.2022 10:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-sud-ushlo-delo-o-drake-s-ponozhovshhinoj-mezhdu-zhiltsami-hostela
В Краснодаре в суд ушло дело о драке с поножовщиной между жильцами хостела
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура в августе направила в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 41-летнего местного жителя.

По данным следствия, 41-летний краснодарец постоянно жил в хостеле. Он поссорился с другим постояльцем из-за своих вещей, которые тот якобы взял. Словесный конфликт перерос в драку,  злоумышленник схватил нож и один раз ударил оппонента в грудь. Пострадавший выжил.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Расследование завершено, материалы дела передали в Первомайский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре пьяный мужчина разбил голову соседу по комнате в хостеле.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях