В Краснодаре в суд ушло дело о драке с поножовщиной между жильцами хостела
Происшествия
05.08.2022 10:10
Прокуратура в августе направила в суд уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении 41-летнего местного жителя.
По данным следствия, 41-летний краснодарец постоянно жил в хостеле. Он поссорился с другим постояльцем из-за своих вещей, которые тот якобы взял. Словесный конфликт перерос в драку, злоумышленник схватил нож и один раз ударил оппонента в грудь. Пострадавший выжил.
Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Расследование завершено, материалы дела передали в Первомайский районный суд Краснодара. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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