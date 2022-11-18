В Краснодаре в РЭУ имени Плеханова стартовала олимпиада по финансовой грамотности

Видео канала «Кубань 24»

Участников состязания приветствовали руководители финансовых организаций региона и представители министерства экономики края.

«Мы такое мероприятие проводим уже четвертый год подряд. Это становится доброй традицией, когда мы можем собрать на одной площадке активных молодых людей, которые формируют сейчас потенциал экономики Краснодарского края. И, конечно, без знаний, связанных с финансовой образованностью, успешность и профессиональное становление молодых людей невозможно», — сказала заместитель министра экономики Краснодарского края Светлана Салтанова.

Студенты кубанских вузов разделились на 12 команд. Они представили жюри видеовизитки, а потом сдали тест. Пришлось, к примеру, рассчитывать заработную плату и вычислять величину налога на добавленную стоимость.

«Изначально подготовка была немного сложной, так как это был новый для меня предмет. Но чуть позже я адоптировался, заинтересовался, и подготовка стала не в тягость, а приятным времяпрепровождением», — рассказал студент РЭУ имени Г. В. Плеханова Закир Балабеков.

Победителям и лауреатам олимпиады вручат дипломы, а также подарки от партнеров. Лучшие участники смогут пройти стажировку в финансовых организациях Краснодарского края.