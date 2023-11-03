В Краснодаре в проезде между улицами Стасова и Старокубанской запретят стоянку

С 1 декабря установят знаки, запрещающие в двух направлениях стоянку и остановку на участке в районе гимназии № 44 по улице Старокубанской, 127.

Ограничительные меры решили ввести, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а также исключить стоянку автомобилей на проезжей части, которые создают помехи другим участникам дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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