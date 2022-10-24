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В Краснодаре в Музыкальном микрорайоне рухнул строительный кран

Происшествия
24.10.2022 21:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-v-muzykalnom-mikrorajone-ruhnul-stroitelnyj-kran
Видео канала «Кубань 24»

Это произошло в районе улицы Есенина.

«О ЧП в Музыкальном микрорайоне стало известно около 14:30. К сожалению, я не могу сказать, около какого жилого комплекса я нахожусь. Паспорта объекта нет», — сказал специальный корреспондент Андрей Секретарев.

Причины падения пока неизвестны. Строители не идут на разговор. Но в соцсетях это происшествие активно обсуждают и есть предположение, что техника рухнула из-за сильного ветра. По другой версии, кран пытался поднять груз большего веса, чем положено. Еще один вариант — крюк зацепился за дом и перевернулся. Возможно, не выдержали опоры крана, предполагают пользователи соцсетей. Насколько известно, рабочие не стали обращаться в правоохранительные органы, поскольку никто не пострадал. Они тут же приступили к ликвидации ЧП.

«Поднять кран им удалось самостоятельно спустя примерно полтора-два часа после происшествия», — сказал специальный корреспондент Андрей Секретарев.

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